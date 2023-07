Guerra Ucraina-Russia | Biden | “Non durerà anni | Putin ha già perso”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – "ha già. Non credo che lainpotrà andare avanti per". Sono le parole di Joe, presidente degli Stati Uniti, nella conferenza stampa ad Helsinki, in Finlandia.si esprime in maniera categorica per 2 ragioni. "Primo, non credo che i russi possano sostenere unaper sempre, non hanno le risorse le capacità – ha detto -. Secondo, ci saranno circostanze che potranno spingere Vladimira decidere che non è interesse dellacontinuare". "Non posso predire quando questo avverrà", ha aggiunto, sottolineando che sarà cruciale la controffensiva. La cosa certa, ha detto ancora il presidente americano, è che "...