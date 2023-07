Guerra in Ucraina | il conto parziale dei danni ambientali

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 13 luglio 2023) 120 milioni di tonnellate di Co2 equivalente (MtCo2eq): nell’ultimo anno diil conflitto tra Russia eha inquinato come l’intero stato del Belgio o come l’Italia in 4 mesi. Le rilevazioni sono state calcolate prendendo come riferimento il periodo compreso tra febbraio 2022 e lo stesso mese del 2023 dalla “Initiative on GHG accounting of war”. L’Ong aveva già presentato una versione preliminare di questo studio durante la Cop27, lo scorso novembre, coprendo i primi 7 mesi di. Cifre astronomiche che non devono far dimenticare le decine di migliaia di vittime, i genocidi, e le continue violazioni dei diritti umani, ma che vanno ad arricchire il quadro devastante che il conflitto nel cuore dell’Europa sta generando. Vale la pena ricordare anche il disastro della diga di Kakhovka. Il crollo della diga ha allagato ...