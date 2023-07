Guerra in Ucraina | Biden | “Putin ha già perso”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Occhi puntati sul presidente degli Stati Uniti, Joealla conferenza stampa ad Helsinki in Finlandia. Parole forti arrivano infatti dal presidente che si sporge a dire come “ha già“.in: le parole diha già. Non credo che lainpotrà andare avanti per anni“. L'articolo proviene da Il Difforme.

... senza buchi o motore esterno " Netflix ha cambiato le regole su condivisione delle password, nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno diin: gli aggiornamenti di Wired sul ...In realtà, non è la prima volta che le parole di Jorit sullaingenerano polemiche. Nel marzo 2022, il presidente russo Vladimir Putin aveva elogiato l'opera realizzata dallo street ..."Putin ha già perso la- ha aggiunto - non può portarla avanti per anni". Prigozhin Per ... le bombe a grappolo mandate dagli Stati Uniti sono arrivate in. A riferirlo il generale ...

Guerra Ucraina, Biden: «Putin ha già perso la guerra, Prigozhin deve stare attento a ciò che mangia» ilmessaggero.it

Il presidente degli Stati Uniti d'America lo ha detto in conferenza stampa al termine di un vertice con paesi scandinavi e Islanda per rafforzare la cooperazione su ambiente, tecnologia e società e si ...(Adnkronos) – “Putin ha già perso. Non credo che la guerra in Ucraina potrà andare avanti per anni”. Sono le parole di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, nella conferenza stampa ad Helsinki, in ...