Gualtieri affonda tra i rifiuti di Roma? Ma la priorità della sinistra è un' altra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023)non strimpella più. Al postochitarra, deve circolare con una mascherina, per non farsi riconoscere da una città inferocita. Le proteste ormai arrivano anche da. Ce l'hanno tutti con lui: sui, su mobilità e ztl, persino sugli sportelli anagrafici, sulla casa. E su taxi e sicurezza. Altro che prendersela con i sondaggi... Fa in tempo, se proprio non vuole dimettersi, almeno ad annunciare che a fine mandato si farà da parte.non merita lo sconquasso che la travolge in questa estate bollente. Eppure lui insiste con i suoi balletti sulle nuvole. Isono il dossier più scabroso. Botte da orbi anche da. Ieri, dal V municipio, territorio popolare, è arrivata in Campidoglio la protesta del presidente Mauro Caliste, che non ...