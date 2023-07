Gruppo San Donato | completata la semplificazione dell’assetto societario

(Di giovedì 13 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Sono stati presentati oggi a Milano il nuovo assetto, la corporate governance, i dati del bilancio consolidato 2022 e i progetti futuri delSan, alla presenza del presidente Angelino Alfano e dei vice presidenti Kamel Ghribi e Paolo Rotelli.Sansi conferma leader della sanità italiana con 5,4 milioni di pazienti trattati nell’ultimo anno, in 54 strutture sanitarie (di cui 18 ospedali), con più di 7.000 medici, con 5.566 posti letto e 18.240 collaboratori complessivi di cui il 60% sono donne. Questi numeri testimoniano il ruolo strategico che GSD svolge nel mantenimento di un Sistema Sanitario Nazionale universalistico, nel quale la medicina più avanzata è accessibile a tutti. Si avvia a conclusione il percorso intrapreso tre anni fa per ...

I numeri delDonato Sono stati 5,4 milioni i pazienti trattati nell'ultimo anno nelle 54 strutture sanitarie, di cui 18 ospedali del, con 5.566 posti letto. In cui lavorano più di 7.Girone B: Asd Reghion Basket Popolare (Calabria), US Santos 1948 Reggio Emilia (Emilia Romagna),82 Macerata (Marche), AsdDalmazzo Cuneo (Piemonte), Amatori del basket Perugia (Umbria). ...... per 20 ore settimanali, al polo Federiciano diGiovanni a Teduccio, alternando lezioni ... ossia di esperienza in aziende delAutostrade, a metà percorso formativo. Possono concorrere per ...

Gruppo San Rossore e Fondazione Arpa, cena di beneficenza per la ricerca medica e scientifica PisaToday

Promuovere la collaborazione e lo sviluppo di iniziative congiunte nel campo dell’istruzione e della pubblica amministrazione, al fine di ...Ultim'ora su ticinonotizie.it MILANO (ITALPRESS) – Sono stati presentati oggi a Milano il nuovo assetto societario, la corporate governance, i dati del bilancio consolidato 2022 e i progetti futuri de ...