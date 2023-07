Gruppo San Donato | completata la semplificazione dell' assetto societario

... Comune di Valfabbrica in collaborazione con Regusto, aeroporto Internazionale dell'Umbria... con la collaborazione tecnica di alcuni partners privati e sponsor, in particolareHera, Diva ...... femminile e giovanili svoltisi ad Aosta (Volo),Giovanni in Persiceto (Raffa) e Cortina d'... Prevedo undi ragazzi particolarmente motivato. Ci sarà sicuramente un clima di entusiasmo e di ...... presidente regionale delCalzolai di Confartigianato (nella foto) che sottolineano: "Il ... che artigiani e calzolai vorrebbero in Italia proviene da Il cielo sopra...

Gruppo San Rossore e Fondazione Arpa, cena di beneficenza per la ricerca medica e scientifica PisaToday

Dotazione che ci consentirà di incrementare ulteriormente l’attività diagnostica - Arzignano: un nuovo ecografo per la rianimazione ...Le rassicurazioni da parte del ministro: «Massimo sforzo sulla retribuzione». Poi sulla scuola: «Incontro con i sindacati in queste ore. Chiuderemo presto ...