Greta choc fa il dito medio all’Ue Tutti zitti?

(Di giovedì 13 luglio 2023) Non è stato sufficiente il polverone alzato in queste ultime settimane per bloccare la nuova eco-follia di Bruxelles, ovvero la legge sul ripristino della natura, approvata ieri per un soffio: 336 voti favorevoli, 300 contrari e 16 astenuti. Decisivi sono stati i 21 franchi tiratori del Partito Popolare Europeo, il quale è stato il gruppo parlamentare più importante, insieme ad alcuni pezzi della sinistra e (soprattutto) della destra comunitaria, ad essersi schierato a difesa degli agricoltori. Al via le eco-follie del Green Deal Ora, il primo passo Ue per dar concretezza al Green Deal è arrivato. E tra i vari obiettivi, c’è quello cruciale di recuperare il 20 per cento delle aree terrestri e marine del vecchio Continente entro il 2030. Il tutto sottraendo il 10 per cento dei terreni oggi destinati all’agricoltura. Insomma, un provvedimento che – per l’ennesima volta – conferma il ...