“Grande Fratello Vip” | Pier Silvio Berlusconi “consigliato da Silvia Toffanin e Maria De Filippi”

(Di giovedì 13 luglio 2023) I provini per definire il cast dell’ottava edizione del “Vip” al via il prossimo settembre proseguono a ritmo

Sono in corso i lavori per la prossima edizione delVip . E' intervenuto Pier Silvio Berlusconi bocciando una lista di probabili concorrenti del reality. Nelle scorse ore sono emersi i nomi di quattro attori molto famosi che potrebbero ...In queste ultime ore è stato riportato che Alfonso Signorini vorrebbe tanto avere nel cast della prossima edizione delVip quattro artisti di peso per puntare più sulla cultura che sul trash. Tra questi artisti è spuntato anche il nome dell'attrice Ornella Muti, la quale però a distanze di ore ha colto ...Il suotalento per lo spelling la distrae da una vita piuttosto solitaria: da quando suo padre è morto, la madre Tanya non ha molto tempo per prendersi cura di lei e suofrequenta una ...

La famosa presentatrice riprende il timone del reality Ventilata un'ipotesi inaspettata Dopo la cacciata di Barbara d'Urso da Mediaset, delle ...Insomma Ornella Muti dice no al Grande Fratello VIP/Grande Fratello MIX. E non è la sola ad aver deciso di dire pubblicamente qualcosa, dopo le notizie circolate nelle ultime ore. Il no grazie è ...