Grande Fratello Vip | continua la faida social tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro continua ad essere il protagonista assoluto del postVip . Tuttavia, mi viene da fare una riflessione: sarà un bene oppure no Oriana Marzoli , proprio in queste ore è intervenuta sulla loro rottura. Daniele "perde la testa" dopo le ...Però tenere in piedi il, rilanciare Temptation Island, rinnovare i talk urlati di Mario Giordano e non prevedere, in extrema ma coerente ratio, il divieto di ospitata per mine vaganti ...In una recente diretta Instagram , Davide Maggio, oltre ad aver parlato delle novità sulla nuova edizione delVip , ha avuto modo di approfondire il discorso Ballando con le Stelle , su cui verte ancora un interrogativo in merito alla giuria della prossima edizione. Davide Maggio sul rapporto ...

Insomma Ornella Muti dice no al Grande Fratello VIP/Grande Fratello MIX. E non è la sola ad aver deciso di dire pubblicamente qualcosa, dopo le notizie circolate nelle ultime ore. Il no grazie è ...A quanto pare Ilary Blasi rimarrà alla corte del Biscione, per lei pronto un contratto fino al 2026 con l’ipotesi che sarà proprio lei a riprendere il timone del Grande Fratello nel dopo Signorini, ...