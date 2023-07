Gran Bretagna | aumenti di almeno il 5% per tutti i dipendenti pubblici Primo passo del governo dopo mesi di proteste

(Di giovedì 13 luglio 2023)di scioperi e mobilitazioni, idel Regno Unito beneficeranno di un aumento dei loro salari. Milioni di statali britannici riceveranno quest’anno incrementi salariali automatici compresi fra il 5 e il 7% rispetto agli stipendi attuali, su iniziativa delTory di Rishi Sunak, a prescindere da eventuali accordi negoziali. L’iniziativa è stata formalizzata oggi in Parlamento da John Glen, numero due del ministero delle Finanze, del Tesoro e del Bilancio, in risposta agli scioperi e al malcontento sociale di diverse categorie. Gliriguardano sia lavoratori tuttora in agitazione come gli junior doctor (i giovani medici impiegati nelle strutture dell’Nhs, il servizio sanitario nazionale britannico, che proprio oggi hanno avviato uno sciopero record ...

Verstappen domina Silverstone, Red Bull decima vittoria su dieci GP, grande corsa di Norris e Hamilton GP di, le pagelle: Verstappen noioso dominatore. La McLaren è uno spettacolo, così ...... sono attesi 140 regatanti provenienti da 17 nazioni , tra cui le più lontane sono Stati Uniti, Korea, Australia, Giappone, Canada, insieme alle europee Norvegia,, Svezia, Germania, ...Per il momento sarà resa disponibile solo negli Stati Uniti, in Canada, in, in Irlanda, Australia e Nuova Zelanda, ma sono in corso i lavori per estendere il supporto ad altre lingue e ...

Gran Bretagna, aumenti di almeno il 5% per tutti i dipendenti pubblici Il Fatto Quotidiano

Le Orcadi potrebbero lasciare il Regno Unito per diventare un territorio autonomo della Norvegia. Il leader del consiglio delle isole al largo della ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Gran Bretagna, il primo ministro Sunak approva aumenti fino al 7% dei salari pubblici ...