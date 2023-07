GPS docenti | ecco le graduatorie per il 2023 24 Ci sono fasce e sottofasce 1A | 1B | 1C | 1D Chi è inserito IN AGGIORNAMENTO

(Di giovedì 13 luglio 2023) Le GPSprovinciali e di istituto vengono pubblicate dagli Uffici Scolastici in questi giorni, in tempo per la presentazione della domanda per incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo e per le supplenze anno scolastico anno scolastico/24. L'articolo GPSleper il/24. Cie sotto1A, 1B, 1C, 1D. Chi èIN

... la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social, sono previste nei prossimi giorni, fino al 31 luglio, data di scadenza dell'inoltro dell'istanza per le supplenze da GaE eNovità per compilazione della domanda [LO SPECIALE] Per tenerti aggiornato sulle supplenze Supplenze2023/2024: domanda va compilata da aspiranti di GaE e. Max 150 preferenze, si ...ECCO I RICORSI AVVIATI AL TAR LAZIO DA RADAMANTE Ricorso Titolo estero in coda alleRicorso Esclusi dalla Procedura Straordinariae Call velocecon Titolo Estero MODALITÀ DI ...

Supplenze e assunzioni per ruolo da GPS sostegno 2023, scelta 150 preferenze: dal 17 al 31 luglio si inoltra la domanda AVVISO e NOTA [PDF] Orizzonte Scuola

i docenti di posto comune inseriti anche nelle GPS sostegno I fascia e relativi elenchi aggiuntivi, come leggiamo nel comma dell’art. 12 dell’OM 112/22: In caso di ulteriore incapienza, si procede all ...La conseguenza è che il docente non potrà avere l’assegnazione dell’incarico ... sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza, sulla base delle graduatorie di ...