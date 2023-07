GP Imola | SBK | programma e diretta tv del weekend

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ritorna in pista anche la Superbike con un nuovo appuntamento che calamiterà le attenzioni dell’intero universo motoristico, con l’Italia che diventerò in questoil fulcro della categoria che vede, fin qui, Alvaro Bautista come leader supremo del Mondiale 2023. Il GPdi SBK manda in scena diverse tematiche che saranno soddisfatte solo al termine dei round: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento con ile dove sarà possibile assistere in televisione alla tre giorni. GP, SBK: ecco tutto quello che c’è da sapere Venerdì 14 luglio Ore 10.30 Prove libere 1 a– Sky Sport MotoGPOre 15.00 Prove libere 2 a– Sky Sport MotoGP Sabato 15 luglio Ore 9.00 Prove libere 3 aOre 11.10 Superpole a ...

