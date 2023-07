Governo | De Cristofaro Avs | ' Meloni difende l' indifendibile | Santanchè lasci ministero'

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "l'. Il casoogni giorno che passa si arricchisce di un nuovo capitolo. E tutto contro la ministra. Oggi scopriamo che la ministra nell'informativa in Senato della scorsa settimana ha mentito sapendo di mentire. Le nuove rivelazioni de 'Il Fatto Quotidiano' dimostrano che Santanché sapeva dell'avviso di garanzia da marzo scorso. Ora basta". Lo afferma in una nota Peppe De, capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra e presidente del gruppo Misto del Senato. "deveare ildel Turismo. La presidente del Consiglio, Giorgia, prenda atto che la sua classe dirigente non è all'altezza di governare e rappresentare il Paese", conclude De ...

...al fatto che la magistratura avrebbe aperto quelle inchieste per dare un messaggio alÈ ... De: 'Perfetto come direttore di TeleMeloni' 'Il direttore di Rainews24 Paolo Petrecca ...Diventa un caso internazionale la cessione da parte delamericano di uno stock di bombe a ...è l'ultima follia di una guerra che così rischia di non finire mai - commenta Giuseppe De,...Con il decreto Salva - Infrazioni approvato dale pubblicato in Gazzetta, spiega il ... RECLUTAMENTO STRAORDINARIO PRECARI AFAM 11.4 Iannone, 11.6 De, 11.7 Verducci, 11.8 Lombardo, ...

Governo: De Cristofaro (Avs), 'Meloni difende l'indifendibile ... La Nuova Ferrara

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Meloni difende l’indifendibile. Il caso Santanchè ogni giorno che passa si arricchisce di un nuovo capitolo. E tutto contro la ministra. Oggi scopriamo che la ministra nel ...La Social card da 382,5 euro è riservata a nuclei familiari composti da almeno 3 persone. Escluse alcune categorie di bisognosi ...