Gosens | possibile svolta? Il Wolfsburg ha fatto l’offerta all’Inter ? SI

Leggi su inter-news

(Di giovedì 13 luglio 2023) Si muove qualcosa sul fronte. Ilha presentato una prima offerta concreta. Adesso c’è da capire la valutazione dei nerazzurri? Eppur si muove qualcosa. Robin, in uscita d, è finito nel mirino delin Germania. Come riferiscono i colleghi di Sportitalia.com, il club tedesco ha presentato una prima offertasulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro e legato al raggiungimento di alcuni obiettivi. Ora spettavalutarla e decidere. In caso addio, i nerazzurri hanno già messo sul taccuino il sostituto: Carlos Augusto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...