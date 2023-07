Google Bard è disponibile in Italia

(Di giovedì 13 luglio 2023) Annunciato oggi il lancio di, un nuovo servizio che permette di creare testi originali e creativi, anche in. Il nostro Paese era fuori dal primo lancio dell’intelligenza artificiale di, per ora ancora in versione Beta.si basa sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico per generare testi su qualsiasi argomento, a partire da una serie di parole chiave o da un breve riassunto.può essere usato per scrivere articoli, blog, storie, poesie, slogan, recensioni e molto altro. L’interfaccia è identica a quella della ben più famosa e utilizzata concorrente ChatGPT, sarà in grado di far breccia nei cuori degli internauti come l’IA di OpenAI?è ...

Provare per credere: se ci si collega oggi a.com, l'IA generativa del colosso californiano è accessibile e pronta a rispondere in 40 lingue, italiano compreso.inoltre si arricchisce delle funzionalità diLens. 'Se volete più informazioni su una foto', si legge, 'o trovare ispirazione per una didascalia, ad esempio un messaggio di ringraziamento ...ChatGPT e gli altri chatbot (proprio in queste orefa il suo debutto in Italia ) sono in qualche modo entrati a gamba tesa nella nostra quotidianità, ma non per tutti nutrire fiducia in questa nuova tipologia di servizi IA è cosa semplice ...

Google Bard arriva in Italia: da oggi disponibile l'intelligenza artificiale di Google Corriere della Sera

Quasi la metà degli americani già utilizza ChatGPT e i due terzi si fidano del chatbot: cosa emerge dalla ricerca condotta da NordVPN.Bard e le altre tecnologie di IA generativa saranno per lungo tempo sotto lo sguardo attento dell'Unione Europea ...