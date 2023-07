Non è un segreto che quando l'utente interagisce conraccoglie dati come le conversazioni, la posizione, i commenti e altre informazioni sull'utilizzo, con l'obiettivo di sviluppare, ......ha preferito muoversi diversamente, prendendosi tempo per lavorare con esperti legislatori e regolatori privacy per assicurare un lancio indolore: ora il chatbotdiè disponibile ...annuncia oggi che il chatbotè disponibile dalla giornata odierna, 13 Luglio 2023, anche in Italia ed in italiano. Si tratta della più grande espansione della disponibilità del chatbot basato sul modello multimodale ...

Google Bard arriva in Italia: da oggi disponibile l'intelligenza artificiale di Google Corriere della Sera

Bard, la nuova intelligenza artificiale di Google non è ancora disponibile nel nostro paese, ma questo non vuol dire che non è possibile usarla. Vediamo insieme come funziona e quali sono i modi per ...Basta dirigersi sul sito dedicato. Il servizio è completamente gratuito. L'espansione include anche tutta l'Europa e il Brasile - oltre alla compatibilità con oltre 40 lingue.