Google Bard arriva in Italia | pronto a sfidare ChatGpt

(Di giovedì 13 luglio 2023) Finalmente inil software di Intelligenza artificiale generativa di, concorrente diretto di, approda in Europa (e quindi anche nel nostro paese).: risposte di alta qualità “– spiega– prende informazioni sul web per fornire risposte aggiornate e di altissima qualità. Ci siamo confrontati con esperti, legislatori ed enti L'articolo proviene da Il Difforme.

ChatGPT e i suoi rivali, come, si basano sul deep learning e l'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman ha dichiarato che sono necessarie idee completamente nuove per superare i ...Solo che negli ultimi mesi abbiamo cominciato a credere che ChatGPT, Midjourney,, DALL - E e ... Un esempio potrebbe essere: l'azienda sta preparando una nuova versione del motore di ...'Continueremo il nostro impegno conin relazione al lancio diha accettato di effettuare una revisione e fornire un rapporto al DPC dopo tre mesi dall'entrata in funzione di...

Bard: l'Intelligenza Artificiale di Google arriva in Europa (e in Italia) Open

Google ha lanciato Bard nell’Unione Europea, l’intelligenza artificiale che dovrebbe competere con ChatGPT. Bard è veloce ma dai primi test sembra che abbia bisogno ancora di qualche tempo prima di ...Riascolta Arriva Bard, il chatbot di IA di Google di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.