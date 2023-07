Goodwood FoS - Polestar a tutto elettrico | dalla 3 alla 5 | la gamma al Festival of Speed

(Di giovedì 13 luglio 2023) Lapresenta i suoi più recenti prodotti alof: il prestigioso evento inglese è infatti l'occasione per il debutto in pubblico della nuova Suv3 e di un prototipo aggiornato della berlina sportiva5, affiancate2 BST Edition 230 da 476 CV. La Suv. La3, le cui consegne saranno avviate nel secondo trimestre del 2024, viene presentata anella versione di punta con powertrain a doppio motoreda 517 CV e 910 Nm: si tratta del Performance Pack offerto per il modello da 490 CV, con il quale è possibile toccare i 100 km/h in 4,7 secondi. Con la batteria da 111 kWh, questa versione dichiara 560 km di ...

