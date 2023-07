Goodwood FoS - Lotus porta la Emira quattro cilindri turbo e non solo

(Di giovedì 13 luglio 2023) Annunciata nel 2022 con l'apertura degli ordini della First Edition, lacon motore 4fornito dalla Mercedes-AMG è pronta al debutto davanti al pubblico delFestival of Speed 2023. 360 CV e 283 km/h. La, già offerta con il V6 3.5 volumetrico di origine Toyota abbinato al cambio manuale o automatico, va ora a listino anche nella variante con il 42.0AMG da 360 CV e 430 Nm abbinato al cambio automatico doppia frizione a otto marce. Con questo powertrain, la sportiva inglese è capace di toccare i 100 km/h da ferma in 4,2 secondi, con una punta massima di 283 km/h. Il cuore quadrico abbassa poi le emissioni di CO2 a 195 g/km, per questa variante che sarà in consegna ai clienti nei prossimi mesi. Le ...

