Goodwood Festival of Speed | lusso e cavalli al top Ecco i bolidi dell’edizione 2023 – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Quello delofè ormai diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori. Gli stessi che accorreranno a frotte alla manifestazione programmata per il fine settimana alle porte. Allo show inglese sono attese più di 100 novità a quattro ruote: fra esse spicca la Alpine A110 R, la versione più performante della sportiva francese. Un’auto a motore centrale dall’impostazione simile a quella della Ferrari KC23, one-off costruita sulla base tecnica della 488 da competizione: quest’ultima sarà esposta anche al Museo Ferrari di Maranello, dal 1° agosto al 2 ottobre, a beneficio di chi non potrà ammirarla dal vivo in Inghilterra. Bentley risponde con la Batur, granturismo con motore W12 prodotta in appena 18 esemplari dalla divisione Mulliner del costruttore (che si occupa della realizzazione di ...