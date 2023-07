Golf | Rory McIlroy | “Io nella LIV? Preferirei ritirarmi”

(Di giovedì 13 luglio 2023)senza peli sulla lingua a proposito della. “Se fosse l’ultimo posto al mondo sulla terra dove giocare, sceglierei di ritrarmi. Questo è quello che penso“. Il nordirlandese chiude le porte alla Superlega araba al termine del primo round dello Scottish Open. La Superlega Araba aveva rivolto al Pga Tour la richiesta di vedere il numero 3 al mondo e Tiger Woods capitanare due team.non ha infatti alcuna intenzione di prendere in considerazione l’ipotesi di giocare nel circuito finanziato dal fondo sovrano saudita, il PIF. “Piuttosto smetterei”, ha tagliato corto. SportFace.

