(Di giovedì 13 luglio 2023) Si è appena concluso il primo giro dello Scottish Open al Renaissance Club di North Berwick. Tra i tanti big protagonisti spunta, per metà a sorpresa, il sudcoreanoHun An, che piazza uno spettacolare -9 in queste prime 18 buche per volare al comando con pieno merito. Giornata perfetta la sua, con tutti e tre i par 5 trasformati in birdie (in un giro, peraltro, bogey free). Seconda posizione per un nome anche più inatteso, quello dell’americano Davis Riley, autore di cinque birdie consecutivi tra la buca 3 e la 7 e sette tra la 3 e la 10. Non ne compie altri, ma tanto basta per andare a -7 davanti al duo composto dal belga Thomas Detry e da Rory, con il nordirlandese che era rimasto a lungo leader con -6.: allo Scottish Open quasi tutti i big daa Scheffler. Ie ...

Golf: Byeong Hun An sorprende i big, McIlroy terzo. Migliozzi 26°, più indietro i Molinari OA Sport

Byeong Hun An had himself a day at The Renaissance Club, posting a bogey-free 9-under 61 to take the outright 18-hole lead. Looking for his first win on the PGA Tour, An leads Davis Riley, who’s alone ...Byeong-hun An feels right at home as he matches the course record with a flawless opening 61 to take a two-shot lead at the Scottish Open.