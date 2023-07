Gli Anelli del Potere | la serie snobbata dagli Emmy 2023 | solo 6 nomination

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 luglio 2023) Latratta dalle opere di Tolkien non ha convinto i giurati degliraccogliendoseinelle categorie tecniche. Sembra che come buona parte degli abbonati di Prime Video, anche ai giurati deglinon sia piaciuta particolarmente la prima stagione de Il Signore degli: Glidel, tanto da ignorarla in tutte le categorie più importanti. La, la più costosa mai realizzata dallo streamer, è stata candidata soltanto nelle categorie tecniche: Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes, Outstanding Main Title Design, Outstanding Prosthetic Makeup, Outstanding Original Main Title Theme Music, Outstanding Sound Editing for a Comedy or Dramas (One Hour) e ...