Gli abusi | le botte | la droga L’infanzia terribile di Dele Alli | «Tre anni fa ho pensato di ritirarmi»

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 luglio 2023) «Ora è tempo di parlare». Si intitola così l’intervista con cuiha raccontato per la prima volta tutti i traumi e le esperienze che hanno segnato la sua storia personale al podcast del telecronista inglese Gary Neville., oggi 27enne, è stato considerato peruno tra i migliori prospetti del calcio inglese. Dal 2015 al 2022 è stato tra i protagonisti del Tottenham, dove ha collezionato 181 presenze e 51 gol. Poi la lenta e inesorabile discesa: una stagione mediocre all’Everton, il prestito al Besiktas e ora il ritorno ancora all’Everton. Al suo rientro in Inghilterra,ha concesso una lunga e intima intervista all’ex calciatore Gary Neville, che conduce il podcast The Overlap. Un dialogo di oltre 40 minuti, in cui l’ex gioiellino del calcio inglese rivela per la prima volta la ...