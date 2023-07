Giustizia | Tajani | «La separazione dei poteri è un principio liberale Avanti con la riforma»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dopo Giorgia Meloni è Antonioa chiarire che ladellain gestazione «non è contro i magistrati». Il ministro degli Esteri nonché leader in pectore di Forza Italia ne ha parlato a margine dell’assemblea di Confagricoltura in corso a Roma. I magistrati, ha sottolineato, «sono servitori dello Stato, nessuno vuole emarginarli o fare lasenza ascoltarli. Poi sarà il compito del legislatore ascoltare tutti e legiferare». Quindi ha aggiunto: «Unadel genere piace alla maggioranza dei magistrati, non c’è nessun intento punitivo né discriminatorio. Quando il ministro Nordio porterà le sue proposte in commissione e in Cdm ne parleremo». Cosìa margine un convegnoha rivendicato a Forza Italia la primogenitura politica ...