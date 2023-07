Giustizia | Occhiuto senza peli sulla lingua | Si fatica a non sospettare

(Di giovedì 13 luglio 2023) Si scaldano gli animi negli studi di Controcorrente durante il dibattitoriforma della. Tra gli ospiti della trasmissione condotta su Rete 4 da Veronica Gentili c'è Roberto, governatore della Calabria, "Quando un giudice si trasforma in pm, ad esempio nel caso Delmastro, dopo l'annuncio della riforma della- ha detto- si faa non". Il riferimento del presidente della Regione Calabria è a un passaggio del discorso del premier Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa conclusiva dell'ultimo vertice Nato, in cui ha risposto ai giornalisti anche su temi di politica interna. Nei confronti del sottosegretario Delmastro, ha detto Meloni, è stata disposta una procedura di imputazione coattiva per il caso ...

Si scaldano gli animi negli studi di Controcorrente durante il dibattito sulla riforma della giustizia. Tra gli ospiti della trasmissione condotta su ...