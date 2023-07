Risponde così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo, a una domanda sull'intenzione del ministro della, Carlo Nordio, di rimettere mano al concorso esterno in ...Ci sono due magistrati dichiaratamente di Magistratura indipendente, cioè la corrente di destra cara al sottosegretario alla Presidenza Alfredo. Che interloquisce abitualmente proprio con ...... annoverando personalità di governo come Guido Crosetto e Alfredo, due personaggi sui ...indagini preliminari di Roma che ha ordinato l'imputazione coatta per il sottosegretario alla,...

Giustizia, Mantovano: concorso esterno Altri i temi da affrontare Tiscali Notizie

Roma, 13 lug. (askanews) - 'Io affronterei i problemi determinati dalla giurisprudenza dell'oggi' e 'nella direzione di rendere sempre più chiara ...di “legalizzazione” non va poi confuso con quelli di “depenalizzazione” e “liberalizzazione”. Con la “depenalizzazione” si elimina la sanzione penale e si punisce chi viene trovato in possesso di ...