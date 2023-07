(Di giovedì 13 luglio 2023) Mariae Salvatore, lanciano un allarme sulla ipotesi che il reato di concosoin associazione mafiosa venga ridimensionato come annunciato dal ministro dellaCarlo ...

Mariae Salvatore Borsellino, lanciano un allarme sulla ipotesi che il reato di concoso esterno in associazione mafiosa venga ridimensionato come annunciato dal ministro dellaCarlo Nordio.... collaboratori die sequestro di patrimoni, ricevendo altresì da Cosa nostra l'appoggio ... quando la mafia uccise Giovanni, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta ...La riforma dellaannunciata dal ministro Nordio prevede anche una "rimodulazione" del concorso esterno in ... vuole dire sconfessare apertamente la legislazione voluta dae Borsellino. ...

Giustizia, M.Falcone-S.Borsellino: Nordio sbaglia su concorso esterno www.ildomanid'italia.eu

L'81enne palermitano sulla riforma voluta dal ministro Carlo Nordio: "Gravissimo attacco all'indipendenza della magistratura e alla ricerca della verità". E’ ancora polemica sulla riforma della Giusti ...Roma, 13 lug. – (Adnkronos) – “La volontà del governo di eliminare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non rappresenta soltanto un insulto per tutte le vittime della mafia. Si tratta ...