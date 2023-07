Giuseppe Cederna fa il cameriere in Grecia | proprio come in Mediterraneo

(Di giovedì 13 luglio 2023), uno dei protagonisti del filmdi Gabriele Salvatores, trascorre alcuni periodi dell'anno inil suo personaggio. Nel film del 1991 di Gabriele Salvatores,, premiato con l'Oscar al miglior film straniero l'anno successivo,interpreta il soldato Antonio Farina che s'innamora della prostituta Vassilissa (Vana Barba) e decide di rimanere sulla piccola isola greca nel Mar Egeo. La finzione in questo caso non si discosta molto dalla realtà perché oggi l'attore e scrittoretrascorre indiversi periodi dell'anno, lavorando in una taverna dell'isola greca di Karpathos, nel Dodecaneso:"Mi trovo qui durante la prima ...

