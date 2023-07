Giulia De Lellis condurrà un nuoco programma | di che si tratta e dove la vedremo

(Di giovedì 13 luglio 2023) La carriera diDeè in continuo crescendo, sta di fatto che presto laalla conduzione di un nuovo. Non è la prima volta che la giovane si cimenta in questo ruolo. A quanto pare, al pubblico da casa piace, sta di fatto che le è stata offerta una nuova e L'articolo proviene da KontroKultura.

Su Real Time tra le novità, il nuovo show in compagnia della food star Benedetta Rossi, Ricette d'Italia - il gusto della sfid a e il nuovo programma condotto daDeAmore alla prova - ...Sullo stesso canale arriverà poi un nuovo programma condotto daDe, 'Amore alla prova - La crisi del settimo anno', adattamento del format internazionale 'Seven Years Switch'. 'Il ...Delo ha fatto ancora: ha indossato l'abito di tendenza dell'estate 2023 e lo ha fatto in grande ...

Palinsesti Warner Bros. Discovery, non solo Fazio-Littizzetto: arrivano Giulia De Lellis e Katia Follesa. Tutte le novità Affaritaliani.it

Palinsesti tv, sul Nove tornano Fratelli di Crozza, Little Big Italy, Don't Forget the Lyrics, Travaglio-Scanzi e... Tutte le novità e le grandi conferme ...Gesualdo Vercio, ai microfoni di Tvblog, presenta i nuovi programmi di Real Time per la stagione 2023 - 24 [video intervista] ...