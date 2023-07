Giugliano | tartaruga scappa senza deporre uova “Spaventata dai flash”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Unache esce dal mare, probabilmente per decidere dovele, madopo la perlustrazione. E’ successo nella notte sulla spiaggia di Licola, nell’arenile davanti piazza Cristoforo Colombo. L’esemplare di Caretta Caretta ha deciso di ritirarsi molto probabilmente a causa deiL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Licola, la magia della vita torna a baciare le spiagge: «Sono tornate le tartarughe» ilmattino.it

POZZUOLI/GIUGLIANO – Ha scelto il Parco Regionale dei Campi Flegrei, e in particolare la spiaggia di Licola, una tartaruga Caretta Caretta come luogo ideale per il suo nido di deposizione di uova.Arriva il primo nido di Caretta caretta sulla spiaggia della costa napoletana. A individuarlo sull’arenile di Licola, nel territorio di Pozzuoli, dalle nuvole, India Carly, ...