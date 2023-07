Giugliano | Sabbia d’argento a Varcaturo | mare pulito | eventi e difesa dell’ambiente

Licola, la magia della vita torna a baciare le spiagge: «Sono tornate le tartarughe» ilmattino.it

POZZUOLI/GIUGLIANO – Ha scelto il Parco Regionale dei Campi Flegrei, e in particolare la spiaggia di Licola, una tartaruga Caretta Caretta come luogo ideale per il suo nido di deposizione di uova.Il miracolo della vita ritorna a realizzarsi dopo anni sulla spiaggia di Licola. Una tartaruga ha scelto la sabbia del litorale di Giugliano come giaciglio per far nascere i propri ...