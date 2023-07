GiovedìTruffa – Tech support scam

Leggi su butac

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tra le notifiche sul mio cellulare una ieri ha attirato la mia attenzione. Purtroppo non sono riuscito a fare uno screenshot della notifica stessa, ma si celava alla perfezione tra un messaggio della Banca che chiedeva se ero io a cercare di accedere al conto e uno di Google che voleva verificare se ero io ad aver aperto la posta elettronica. In mezzo a questi due c’era un messaggio, che mi obbligava a cliccare se volevo leggerlo tutto: i toni erano gli stessi identici di quello della banca e di quello di Google. Qualcuno ha provato ad accedere a… Cliccando sulla notifica mi si è aperta questa schermata: Per chi facesse fatica a leggere nello screenshot, riporto il testo completo: Attenzione Il tuo smartphone potrebbe essere gravemente danneggiato! Il tuo telefono potrebbe essere DANNEGGIATO da un malware Ecco come puoi controllare il tuo telefono in pochi secondi Fase 1: Tocca ...