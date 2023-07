Giovanni Allevi | la musica ispirata dalla natura che incanta il cuore

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiImmergiamoci nel mondo affascinante di, un virtuoso pianista e compositore il cui impegno va ben oltre la creazione di meravigliose melodie. Negli ultimi anni,si è distinto come un “pianista green”, abbracciando una missione ecologica e diventando un sostenitore incrollabile dell’ambiente. La sua dedizione va al di là delle note che riecheggiano dal suo pianoforte, dimostrando che l’arte e lapossono diventare potenti strumenti di cambiamento sociale. Attraverso il suo impegno come pianista,ci invita a riflettere sul nostro ruolo di custodi del pianeta che chiamiamo casa. Con passione e talento, egli riesce a coinvolgere il pubblico in una profonda consapevolezza ambientale. La sua...

Negli stessi anni, grazie ad una pubblicità nella quale veniva utilizzato il brano "Come sei veramente" di, si riaccende in lui la passione per il pianoforte Prossimi appuntamenti del ...Ma ansia e paura non risparmiano neppure i big della musica: il componitore e pianista, ad esempio. L'artista, ormai da più di un anno, combatte contro una grave malattia, e da molto ...Un anno fa stato diagnosticato un mieloma al pianista che torna a raccontare la sua battaglia sui social.si rivolto alla meditazione per cercare sollievo nella battaglia contro il tumore che sta affrontando da circa un ...

Giovanni Allevi torna a parlare di sé e della sua malattia RaiNews

PER IL CORO MUSIC FEST LA MAGIA DI TRE PIANISTI DI FAMA INTERNAZIONALE Mercoledì 12 luglio, Contrada Momena, ore 19 Sullo sfondo del tramonto ionico, con i suoi rosa e i toni aranciati, nella magia di ...Govanni Allevi è tornato a parlare della sua malattia e ha raccontato l’evoluzione della stessa e il suo modo di affrontarla.