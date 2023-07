... Barbara Alberti, Biagio Izzo, Povia, Beppe Severgnini, Massimo Boldi, Cristina D'Avena, Drusilla Foer, Ivana Spagna, Simona Ventura, Caterina Balivo, Adriano Panatta, Mara Maionchi,, ..."Sono sicuramente vivo" assicura, dopo la comparsa online di una notizia che annunciava la morte del cantautore affetto da un mieloma. L'ultimo caso è successo nella tarda serata di oggi 13 luglio, ma periodicamente ...Negli stessi anni, grazie ad una pubblicità nella quale veniva utilizzato il brano "Come sei veramente" di, si riaccende in lui la passione per il pianoforte Prossimi appuntamenti del ...

Giovanni Allevi ai fan: «Se leggete che sono morto è una bufala: sono sicuramente vivo» Open

Una bufala disgustosa, dal titolo “Addio Giovanni Allevi, il tumore gli ha portato via la sua musica: non c’è stato nulla da fare…”. La notizia, rivelatasi poi una fake news, è circolata in rete nel t ..."Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non h ...