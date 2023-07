Giovani Promesse | Nico Williams | il gioiello basco

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’appuntamento settimanale con la rubricadella redazione di 11contro11, stavolta apre le porte dell’Athletic Bilbao, focalizzandosi sull’ultimo talento del club, esterno spagnolo classe 2002 pronto a spiccare il volo.con la maglia della Spagna: la storia diNato a Pamplona il 12 luglio 2002,segue da molto vicino l’esempio del fratello maggiore Inaki, con cui condivide la sconfinata passione per il calcio. Una passione che lo porta a calcare esattamente le sue stesse orme. Già, perché come Inaki, ancheinizia a muovere i primi passi nelle ...

Il primo luglio la coppia ha rinnovato lea Tellaro, in Liguria, davanti a tantissimi ... il gruppo prova così a ripetere il colpaccio estivo riuscitissimo l'anno scorso con "Wannabe" ...... in famiglia ci sono conti in sospeso che dovete saldare -non mantenute, impegni da ... allora, questo amore arriva Certamente! Ed è anche un amore che vi fa sentire allegri ecome ...Sabato 15 luglio, presso il centro sportivo di Ponte Nuovo (in via Ancona), si terrà la podistica non competitiva e campionato provinciale'StraRavenna'. Il ritrovo è alle ore 18,30, con partenza alle 19,30. ...

Podismo, si corre la "Straravenna" e il campionato giovani promesse RavennaToday

La prima emergenza da affrontare I problemi dei giovani. Per le linee guida del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, approvate nei giorni scorsi dal consiglio comunale con ...Sabato 15 luglio, presso il centro sportivo di Ponte Nuovo (in via Ancona), si terrà la podistica non competitiva e campionato provinciale giovani promesse "StraRavenna". Il ritrovo è alle ore 18,30, ...