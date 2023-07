Giorgio Armani per un lifestyle italiano e sostenibile

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dalla moda agli hotel e ai ristoranti, eleganzae passione per l’eccellenza culinaria. Ne abbiamo parlato con, stilista e imprenditore «Per me, l’eleganza è un concetto che si distanzia da tutto ciò che esprime aggressività ed esibizionismo – spiega– è una disposizione dello spirito che si riflette esteriormente, qualcosa di profondo che risuona in un modo di vestire, ma anche nella scelta di un oggetto o nel colore di un cuscino. È un modo di essere, un dono innato che ha molto a che fare con la capacità di combinare capi d’abbigliamento e colori, di scegliere forme, dando vita al proprio stile, a un carattere e un look distintivi che lasciano un’impressione sobria ma duratura».è tra i più importanti ambasciatori della cultura ...