Giorgio Armani compie 89 anni Gli auguri di Michelle Hunziker | «Buon compleanno Giorgio Sei la mia fonte d’ispirazione»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 13 luglio 2023)89. Un’esplosione di creatività ed eleganza che sembra impossibile da concentrare in una vita soltanto. Uno dei più importanti ambasciatori della moda italiana nel mondo,è nato l’11 luglio nel 1934. L’epiteto Renon gli viene dato, certo, ironicamente: la sua moda è sinonimo di made in Italy e di savoir faire italiano in tutto il mondo. Ed è proprioche nelle ultime ore, attraverso le sue Instagram stories, ha voluto fare glidiallo stilista dedicandogli una tenera frase. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Glidi ...