Giorgia Meloni va al Quirinale e perde i superpoteri A Mattarella dice solo sì Ma i dubbi restano da entrambe le parti

Colloquio tra il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premieral termine del Consiglio supremo di difesa. Tra i temi affrontati anche quello della giustizia. .L'atteso colloquio tra Sergio Mattarella esi è tenuto oggi al Quirinale. Al termine del Consiglio supremo di difesa, i due si sono chiusi nello studio alla Vetrata, per quasi un'ora di faccia a faccia definito dal Quirinale "...Intanto in serata il premierha incontrato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Dopo il Consiglio superiore di Difesa,e Mattarella hanno avuto un faccia a faccia e sui temi ...

(Agenzia Vista) Spagna, 13 luglio 2023 "Mi auguro che Vox abbia un ruolo importante nel prossimo governo. E' arrivato il tempo dei patrioti, in Italia, in Repubblica ceca, abbiamo fatto capire che sia ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...