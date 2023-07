Giorgia Meloni ai giornalisti | ' Non mi sono stufata di voi | sono le scarpe'

(Di giovedì 13 luglio 2023) su Tg. La7.it - Giornata impegnativa per la presidente del Consiglioal vertice Nato di Vilnius in Lituania. Al termine della conferenza stampa, in chiusura dei ...

Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutarle', ha detto la presidente del Consiglio. Ma ci sono alcune categorie che, in base ai requisiti fissati, rimangono escluse: ecco chi ...È la festa di Fratelli d'Italia, a Roma, in piazza Vittorio. "La giustizia in piazza" è il dibattito che inaugura la kermesse organizzata dalla sezione capitolina del partito di. Ospite principale, il Guardasigilli Carlo Nordio . Dal palco, il ministro torna su un tema che già a inizio settimana aveva causato qualche polemica. In un'intervista a Libero , aveva ...Giornata impegnativa per la presidente del Consiglioal vertice Nato di Vilnius in Lituania. Al termine della conferenza stampa, in chiusura dei lavori, l'espressione intendere la stanchezza ma, soprattutto, conferma con una battuta, il ...

le parole di Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il vertine Nato a Vilnius. / Palazzo ChigiFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...Giorgia Meloni a proposito delle dichiarazioni di Ignazio La Russa sulla ragazza che accusa di violenza sessuale il figlio del presidente del Senato: non avrei parlato così. Ignazio la Russa è stato a ...