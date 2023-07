Giallini a La Confessione di Gomez | “A 12 anni dalla morte di mia moglie vivo ancora con lei accanto | come Rocco Schiavone”

(Di giovedì 13 luglio 2023) “A dodicidi mianon hometabolizzato il lutto.con leiMarina con”. Marco, ospite de Ladi Peterin onda il 14 giugno alle 22.45 su Nove torna a parlare di Loredana, la mamma dei suoi due figli, sposata nel 1993 e morta nel luglio 2011 per un’emorragia cerebrale. “Un lutto del genere non si può metabolizzare – ha premesso l’attore romano – Ma poi perché lo si deve metabolizzare? Lo metabolizzi, ma poi rimane”. “Lei ha detto di essere dispiaciuto del fatto che suanon abbia potuto vedere il suo successo. Ma quanto è contata nella sua carriera artistica? ...

Marco Giallini a La Confessione di Peter Gomez cita i Baustelle: “La sinistra Non c’è Il Fatto Quotidiano

