Giacca di jeans | ecco come sfruttare il capo più classico ma sempre di tendenza

Leggi su robadadonne

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ladiè unintramontabile che nel corso degli anni conquistato un posto di rilievo nell’industria della moda, complice l’innata versatilità, lo stile unico e la praticità degna di nota. Vediamo insieme dunque la storia del tessuto, l’evoluzione delle giacche dida donna nel corso degli anni, i vari modelli e tipologie disponibili, offrendo spunti e suggerimenti suabbinarla per ottenere look unici e alla moda. La storia del tessutoIl tessutoaffonda le proprie radici nel XIX secolo. Fu inventato da Levi Strauss e Jacob Davis, che concepirono una resistente tela di cotone utilizzata per realizzare abbigliamento robusto e in grado di resistere alle sollecitazioni,i pantaloni da ...