Gf Vip 7 | un ex Vippone confessa di aver attraversato un periodo difficile dopo il reality | “Inizialmente l’ho vissuta male perché…”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Un ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha recentemente pubblicato un video/sfogo sui social. Si tratta di George Ciupilan, che nel corso dei quattro mesi vissuti all’interno della Casa di Cinecittà si è distinto per la pacatezza, l’educazione e la tranquillità dimostrate. Qualità, queste, giudicate, soprattutto dai telespettatori, ammirevoli per un ragazzo così giovane, ma inadatte ad un contesto televisivo come quello di un. Lo stesso conduttore Alfonso Signorini ha più volte spinto George a lasciar emergere i lati più spensierati della sua personalità, senza tuttavia sortire alcun effetto. Anche perché, per sua stessa ammissione, il 21enne era da poco uscito da un momento piuttostodella sua vita, di cui ha parlato anche in un’intervista a Verissimo. Così, l’ex concorrente de Il Collegio e de La Caserma, è ...