Gex Trilogy | annunciata con un trailer la raccolta per tutte le piattaforme!

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’agente segreto più cartoonesco dei videogiochi fa il suo grande ritorno sule piattaforme: ecco il primodi GexI platformer della categoria “mascotte con carattere” stanno vivendo una seconda giovinezza di recente, e siamo lieti di avere già un primoper il ritorno in pompa magna delle prime tre avventure del geco videoludico più amato con Gex. Non solo: lasarà pure sule piattaforme. Il titolo, annunciato da Limited Run Games con l’ausilio di Square-Enix (che ne detiene attualmente i diritti), arriverà infatti su PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (tramite Steam). Naturalmente, il video di presentazione non manca di fare il verso a James Bond (e al “Kept you waiting, huh?” di Snake) come nei ...

Limited Run Games ha annunciato a sorpresa, una collection per PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch e PC con al suo interno i tre giochi con protagonista il geco antropomorfo:(1995),: Enter the Gecko (1998) e3: Deep ...Limited Run Games , in collaborazione con il detentore della proprietà intellettuale Square Enix , ha annunciatoper PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam . La collezione includerà: Enter the Gecko e3: Deep Cover Gecko . Tutti e tre ...... della antologia dei titoli dedicati a Jurassic Park e della Castlevania Advance Collection, due in particolare ci hanno fatto saltare sulla sedia: Lae la Tombi Anthology , entrambe in ...

Gex Trilogy annunciato per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Switch e PC Multiplayer.it

Il geco Gex sta per tornare tra noi. In conclusione all'evento LRG3 di ieri, Limited Run Games e Square Enix hanno annunciato di star collaborando per portare su piattaforme moderne il geco Gex con ...L’agente segreto più cartoonesco dei videogiochi fa il suo grande ritorno su tutte le piattaforme: ecco il primo trailer di Gex Trilogy.