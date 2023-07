Gerry Scotti non resta in silenzio sull’uscita di scena di Barabara D’Urso e Belen Rodriguez

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 13 luglio 2023), icona della televisione italiana, ha concesso un’intervista a Chi in cui ha toccato vari argomenti, tra cui i progetti futuri e la partenza di due amiche e colleghe, Barbara, da Mediaset.si è mostrato sorpreso e deluso per le loro scelte, non riuscendo a comprendere le ragioni dietro tali addii. Durante l’intervista, ha anche menzionato altri conduttori come Giovanni Giletti e Fabio Fazio, i cui casi lo lasciano altrettanto perplesso. L’addio delle colleghe Barbara eBarbara, amate dal pubblico televisivo, hanno annunciato la fine della loro collaborazione con Mediaset., oltre a essere un ...