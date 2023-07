Gerry Scotti a Ruota Libera Su Barbara D’Urso e Belen Rodriguez!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 13 luglio 2023)sarà uno dei grandi protagonisti della prossima stagione Tv. Mediaset continua a puntare molto su di lui, a differenza di quanto accaduto conRodríguez e. Proprio su questi addii eccellenti,ha voluto dire la sua. Non solo, non ha risparmiato una frecciatina proprio all’azienda del Biscione, per quanto riguarda la programmazione di Caduta. Ecco tutto quello che ha raccontato!sugli addii die della: inspiegabile!ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Chi, dove ha parlato anche dei recenti addii diRodriguez e...