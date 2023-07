Gerini | Muti | Arcuri e altri | tutti i nomi altisonanti sognati dal Grande Fratello | il retroscena

(Di giovedì 13 luglio 2023) Claudia, Ornella, ma anche Manuela, Filippo Timi e “giornalisti e scrittori”: sarebbero questi ie gli identikit che sognerebbero gli autori delVip dopo la bocciatura da parte di Pier Silvio Berlusconi del cast scelto da Alfonso Signorini. A scriverlo è stato Ivan Rota su Dagospia. “Pare che Pier Silvio Berlusconi abbia già cassato alcuniin predicato per Il” – ha scritto Rota – “Non vorrebbe un’ altra trashata. I concorrenti che dovranno abbandonare la casa prima di entrarci sarebbero Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni che già avevano partecipato a L’Isola dei Famosi, Justine Mattera, l’ex parlamentare Antonio Razzi”. E ancora: “Si dice che per il ...

... e se la prima giornata della manifestazione diretta da Tiziana Rocca ha visto sfilare sul red carpet Ornella, Claudia, Fausto Brizzi e Ilenia Pastorelli , i protagonisti del secondo ...Il cast è d'eccezione e comprende, oltre a lei, Gian Marco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Francesco Pannofino, Giorgio Colangeli, Claudia. "Cose orribili come l'Isola dei famosi": Ornella, ...E grazie anche a tutti gli artisti italiani presenti quest'anno, dalla madrina Francesca Chillemi a Ornella, Claudia, Paola Cortellesi, Ilenia Pastorelli, Fausto Brizzi, Matteo Garrone, ...

Lo sposo indeciso: clip “Funerale” e foto del film con Francesco Pannofino (Al cinema) Cineblog

Tutto quello che c'è da sapere su "Lo sposo indeciso", la commedia con Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli al cinema dal 29 giugno.Oggi Ornella Muti vive in mezzo al verde, nel basso Monferrato. Precisamente a Lerma in un’antica abbazia del Seicento, in cui si produceva vino. Ora ci vive insieme a sua figlia ...