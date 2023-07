Genoa | il nuovo acquisto Aaron Martin | «Mi ispiro a Marcelo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 luglio 2023)del, ha parlato a Il Secolo XIX in vista del prossimo campionato di Serie A. Le dichiarazionidel, ha parlato a Il Secolo XIX in vista del prossimo campionato di Serie A. Le dichiarazioni. PAROLE – «Credo quello di adattarsi ai vari moduli e alle varie situazioni di gioco. Ovviamente sono qui per lavorare e migliorare, sia per quanto riguarda la fase difensiva che offensiva. Mi, sicuramente. Se si può fare un esempio, lui è il tipo di calciatore che mi piace. Più bravo a spingere o a difendere? Per me non fa particolare differenza, il mio atteggiamento cambia a seconda del modo in cui giochiamo ...