I vertici dell'esercito decideranno le "aree in cui è possibile utilizzarle", ha affermato il, sottolineando che i russi sbagliano a pensare che "le useremo in tutte le aree del fronte". 13 ...... ma possono cambiare radicalmente" la situazione sul campo, ha dichiarato ilOleksandr ...pericoloso è il piano degli Stati Uniti di trasferire aerei da combattimento F - 16 al regime di. ...Se ciò è comprensibile alla luce dei problemi di comunicazione cheha verso il proprio popolo, ... Il segretarioStoltenberg ha affermato che l'Ucraina non è mai stata così vicina all'...

Generale Kiev, 'abbiamo ricevuto bombe a grappolo da Usa' Agenzia ANSA

Il generale ucraino Oleksandr Tarnavskyi, comandante della Tavria Joint Forces Operation, ha confermato alla Cnn che l'Ucraina ha appena ricevuto dagli Stati Uniti le controverse bombe a grappolo.Il generale ucraino Oleksandr Tarnavskyi, comandante della Tavria Joint Forces Operation, ha confermato alla Cnn che l'Ucraina ha appena ricevuto dagli Stati Uniti le controverse bombe a grappolo. (AN ...