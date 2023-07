GAZZETTA | Napoli | in arrivo quattro calciatori | operazioni già definite

(Di giovedì 13 luglio 2023)prepara una rivoluzione:nuoviinper rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. Calciomercato. È tempo di grandi cambiamenti al, secondo quanto riportato dalladello Sport. Il club sta pianificando l’acquisizione dinuovi, in una serie di mosse che potrebbero cambiare il volto della squadra nella prossima stagione. Innanzitutto, il club azzurro dopo aver definito il ritorno di Gollini, ha puntato i riflettori sul promettente Elia Caprile, classe 2001, attualmente in forza al Bari, il club di Luigi De Laurentiis. Il giovane calciatore sarà presto acquistato dal, con l’idea di mandarlo in prestito all’Empoli per monitorare la sua ...

Ladello Sport scrive: 'Pierluigi Gollini sarà anche per la prossima stagione al. Ilsta rinnovando per un altro anno il prestito, a circa 300 mila euro, fissando un riscatto (...(Photo by Tiziana FABI / AFP) Sulladello Sport Arrigo Sacchi scrive delcampione d'Italia. In genere chi ha vinto lo scudetto parte favorito anche nel campionato successivo, ma sarà ...... Mauro Meluso Maurizio Nicita si sofferma sulla scelta del nuovo direttore sportivo del, Mauro Meluso, sulladello Sport. Una scelta a sorpresa, dopo le indiscrezioni su Massara ...

PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, quasi fatta per Itakura!" Tutto Napoli

L'ex tecnico del Milan ha lungamente parlato del Napoli nel suo articolo per la Gazzetta dello Sport. Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha lungamente parlato del Napoli Campione d'Italia in car ...Al Khelaifi sta lavorando a un accordo con Kylian per non perderlo a zero a gennaio. De Laurentiis resta in attesa ...